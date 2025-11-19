Amagan vecinos de Pozos con bloqueo por falta de agua

Alrededor de 14 colonias de Villa de Pozos siguen padeciendo desabasto de agua por la descompostura del pozo El Palmar y en Los Silos y Santa Bárbara, sus residentes ya se preparan para protestar con un bloqueo a la carretera 57 este fin de semana. En tanto, Interapas prometió acelerar la reparación de la fuente de abastecimiento.

El organismo intermunicipal informó que se trabaja de manera coordinada con la nueva concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputada con licencia, para dar celeridad a las reparaciones del pozo y reincorporarla cuanto antes a la red de agua potable.

“Vecinos unidos por el agua. Interapas no responde a nuestras necesidades. Exigimos la reparación del pozo. ¡Ya!”, expresaron habitantes en avisos que hicieron circular en grupos vecinales de de la red social WhatsApp.

Los afectados por el desabasto del líquido convocaron a reuniones organizativas el pasado lunes 17 de noviembre a las 6:00 de tarde en Santa Bárbara y ayer martes 18 a la misma hora en la glorieta de Los Silos.

El director general de Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, y la nueva concejal presidente Patricia Aradillas iniciaron una comunicación permanente para definir estrategias que garanticen el suministro de agua a los habitantes de las colonias afectadas por esta situaciòn.

Ambos funcionarios prometieron mantener el flujo de la información a la población sobre el proceso de restablecimiento del servicio de agua potable.