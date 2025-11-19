Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad

Habitantes de Enrique Estrada “La Concha” denunciaron el deterioro extremo de la calle Tancuayalab derivado del paso de tráileres que circulan diariamente por la zona, generando afectaciones que, aseguran, han vuelto casi imposible caminar por el lugar, además de la presencia de jaurías que ponen en riesgo a los pobladores.

De acuerdo con testimonios de vecinas, la vialidad ubicada a pocas cuadras de la plaza principal y cercana al preescolar de la comunidad, se encuentra cubierta de tierra suelta y desniveles profundos, lo que ha provocado que las personas incluso se inundan los zapatos al caminar.

Señalan que el daño se ha intensificado durante el último año debido al tránsito continuo de vehículos pesados que pasan frente a una bloquera establecida en la misma calle. “La calle está horrible, ya no se puede ni caminar”, dijo una vecina.

. Todo el día pasan tráileres y la han dejado irreconocible”, expresó una de las habitantes afectadas, quien aseguró que ya han acudido con la juez comunitaria, aunque sin recibir una respuesta efectiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las vecinas señalaron que una empresa dedicada a la fabricación de bloques de cemento, sería la principal causante de este problema, por lo que pidieron que su propietario se responsabilice del mantenimiento de la calle, pues consideran que la operación del negocio ha impactado directamente el estado del camino y las autoridades deben presionarlo para que tome otras alternativas de camino o bien ayude a mejorar la vialidad.

Además del deterioro vial, las y los vecinos alertaron sobre la presencia de numerosos perros en las inmediaciones, especialmente en la calle ubicada detrás del preescolar, donde aseguran que hay al menos una quincena de animales.

Los habitantes relataron que varios de estos perros han atacado o intentado morder a personas que caminan rumbo al campo o que llevan a sus hijos al kínder. Indicaron que ya se reportó la situación ante la autoridad auxiliar, pero no ha habido acciones claras para controlar la problemática.

“No queremos que los perros sean sacrificados, solo que se controle la jauría porque ya han mordido a varias personas”, comentó otra de las entrevistadas.

Según explicaron, algunos de los animales pertenecen a vecinos que acumulan mascotas, sin contar con los recursos para mantenerlas adecuadamente, lo que ha derivado en un foco de riesgo para la comunidad.