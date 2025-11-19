En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento

Aunque aún se esperan cifras oficiales a nivel local y nacional, la Dirección de Desarrollo Económico de Soledad de Graciano Sánchez, calificó como un éxito el movimiento comercial del fin de semana derivado del programa del Buen Fin 2025.

Héctor Xavier Andrade Ovalle, titular del área municipal, sostuvo que la iniciativa comercial, dejó un balance positivo para el comercio con un incremento estimado de entre 20 y 30% en las ventas, de acuerdo con un reporte preliminar del departamento municipal.

Subrayó que esta estrategia nacional impulsa la formalidad y fortalece la economía local, en concordancia con las políticas de la administración actual, la cual busca reducir el comercio informal y promover negocios con licencias y registros en regla.

Tras lo anterior, destacó que en esta edición se registró una amplia participación del sector comercio, servicios y turismo, con cientos de negocios involucrados, especialmente empresas familiares.

“En esta edición de 2025, el desempeño fue sólido y dinámico, consolidándose como una fiesta comercial y la más importante del año, donde participaron miles de negocios. Uno de los indicadores más relevantes es que el 53% de los comercios participantes están registrados formalmente en las plataformas digitales del programa”, expresó.

Agregó que, en el ámbito turístico, se mostró un fuerte dinamismo, impulsando promociones no solo para viajes inmediatos, sino también para todo 2026, mientras que, en el comercio minorista, que representa la mayoría de los negocios en Soledad, el 78% de los establecimientos locales y familiares se sumaron a esta edición.