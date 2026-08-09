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Amexme capacita a mujeres empresarias

Por Samuel Moreno

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Amexme capacita a mujeres empresarias
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      Uno de los principales retos para las mujeres emprendedoras en San Luis Potosí es lograr que sus pequeños negocios evolucionen hacia empresas formalizadas, con procesos establecidos y capacidad de crecimiento, señaló Mónica Leticia Vélez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo San Luis Potosí.

      Explicó que el organismo busca fortalecer la profesionalización de las empresarias mediante capacitación en temas como educación financiera, herramientas digitales, inteligencia artificial y administración, con el objetivo de que puedan mejorar la operación de sus negocios y contar con mayores herramientas para mantenerse dentro de la economía formal.

      Vélez destacó que el acompañamiento es especialmente importante durante las primeras etapas de un emprendimiento, por lo que Amexme mantiene programas de orientación para ayudar a las mujeres a organizar sus proyectos, avanzar hacia la formalización y desarrollar negocios que puedan sostenerse y crecer.

      Consideró que la institucionalización de las empresas encabezadas por mujeres también representa una oportunidad para facilitar su acceso a financiamiento, nuevos mercados y otras opciones de crecimiento, por lo que insistió en la necesidad de continuar con la preparación y profesionalización empresarial.

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      La presidenta de Amexme adelantó que se dará continuidad a las acciones de capacitación y vinculación, además de fortalecer la red entre emprendedoras para compartir experiencias, generar oportunidades de negocio y contribuir a una mayor participación de las mujeres en la actividad económica de San Luis Potosí.

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