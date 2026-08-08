Pedroza Gaitán anuncia su retiro de la política

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Octavio Pedroza Gaitán anunció su retiro de la política, de la actividad partidista y de su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), organización en la que permaneció durante 33 años.

A través de un posicionamiento titulado "Un paso de lado", Pedroza Gaitán explicó que la decisión fue tomada después de meses de reflexión y que responde a la conclusión de un ciclo en su vida pública.

"Me voy, sin aspavientos ni estridencias. Sin rupturas teatrales, ni posturas ruidosas y desmesuradas", señaló en su mensaje, en el que afirmó que es momento de "dar un paso de lado".

El político potosino sostuvo que se retira con la conciencia tranquila y sin amarguras ni rencores, satisfecho por lo que pudo aportar durante más de 23 años como servidor público.

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Afirmó además que durante su trayectoria actuó dentro del marco de la legalidad y la ética, guiado por los valores inculcados por su familia, los principios del PAN y su convicción de que la moral debe ser un elemento central en el servicio público.

Pedroza Gaitán también agradeció a quienes confiaron en él y a los colaboradores con los que trabajó a lo largo de su trayectoria. Reconoció al PAN por haberle permitido participar en distintas responsabilidades desde las que, dijo, tuvo la oportunidad de servir a San Luis Potosí y al país.

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"Me voy sin encontrar palabras para agradecer a quienes contribuyeron a que pudiera cumplir mi objetivo de vida: servir a los demás", concluyó.