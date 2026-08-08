logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

UASLP será contemplada en auditorías integrales de la ASF

Busca ampliar la revisión sobre el gasto, desempeño y gestión financiera de los entes públicos.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 08, 2026 02:16 p.m.
A
UASLP será contemplada en auditorías integrales de la ASF
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) será contemplada en el nuevo modelo de auditorías integrales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó su titular, Aureliano Hernández Palacios Paredes, quien explicó que el organismo busca ampliar la revisión sobre el gasto, desempeño y gestión financiera de los entes públicos.

      Durante su visita a San Luis Potosí, el auditor federal fue cuestionado por el conflicto entre la UASLP y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) respecto a la revisión de los ingresos propios de la universidad.

      Sin entrar en la disputa sobre las facultades del órgano estatal, señaló que la ASF puede fiscalizar recursos de origen federal, incluso cuando son canalizados mediante los gobiernos estatales, como ocurre con las participaciones.

      Hernández Palacios explicó que el nuevo esquema pretende elevar la cobertura de fiscalización de entre 20 y 30 por ciento que se alcanzaba anteriormente hasta 90 o 95 por ciento este año. La intención, dijo, es revisar a los entes federales y estatales, avanzar hacia la totalidad de los municipios del país.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el caso de la UASLP, precisó que la revisión puede abarcar recursos estatales cuando éstos tengan origen federal. Para determinar qué operaciones requieren mayor atención, la ASF cruza información sobre nóminas, contratos y contratistas con sus bases de datos y establece modelos de riesgo. Las observaciones que no sean solventadas dentro de los plazos correspondientes pueden derivar en responsabilidades y sanciones.

      La disputa entre la UASLP y el IFSE se ha concentrado en la fiscalización de los recursos autogenerados de la universidad, entre ellos cuotas estudiantiles, rentas y otros ingresos. En octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el desechamiento de la controversia constitucional promovida por la universidad para frenar la revisión de más de 600 millones de pesos de su cuenta pública 2023. El fallo determinó que su autonomía para autogobernarse no implica una independencia constitucional que la excluya de los mecanismos de fiscalización.

      LEA TAMBIÉN

      UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos

      Varias facultades y campus de la UASLP ofrecen espacios disponibles para aspirantes en proceso de reacomodo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      UASLP será contemplada en auditorías integrales de la ASF
      UASLP será contemplada en auditorías integrales de la ASF

      UASLP será contemplada en auditorías integrales de la ASF

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Busca ampliar la revisión sobre el gasto, desempeño y gestión financiera de los entes públicos.

      Evaluarán a los Pueblos Mágicos de SLP
      Evaluarán a los Pueblos Mágicos de SLP

      Evaluarán a los Pueblos Mágicos de SLP

      SLP

      Samuel Moreno

      Está prevista para la primera quincena de septiembre

      Cuenta Fenapo con ocho salidas de emergencia: PC
      Cuenta Fenapo con ocho salidas de emergencia: PC

      Cuenta Fenapo con ocho salidas de emergencia: PC

      SLP

      Rubén Pacheco

      Esos puntos podrán utilizarse en caso de cualquier contingencia o desalojo, señaló Ochoa Limón

      En octubre, quedan saldados créditos quirografarios: Sefin
      En octubre, quedan saldados créditos quirografarios: Sefin

      En octubre, quedan saldados créditos quirografarios: Sefin

      SLP

      Rubén Pacheco

      El estado tiene una deuda de 3 mil 300 millones de pesos con bancos