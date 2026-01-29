AMPI San Luis Potosí inaugura su agenda 2026 con desayuno empresarial en el Hyatt Regency

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sección San Luis Potosí llevó a cabo su primer Desayuno Empresarial del año, marcando el inicio formal de sus actividades 2026, en el Hotel Hyatt Regency, ante la presencia de asociados, invitados especiales y representantes del sector inmobiliario.

Durante el encuentro, se desarrolló la Primera Sesión Ordinaria de AMPI SLP, en la que se presentaron los integrantes del Consejo Directivo 2026, se dio la bienvenida a nuevos asociados y se fortalecieron los lazos de networking entre los profesionales del sector.

Como parte del programa, Century 21 ofreció una exposición informativa basada en un material ejecutivo, en la que se abordaron temas estratégicos relacionados con el panorama actual del mercado inmobiliario, modelos de negocio y oportunidades de crecimiento, brindando a los asistentes herramientas clave para la toma de decisiones.

Uno de los momentos centrales del desayuno fue la charla "Cumplimiento de la Ley Antilavado e Integración de Documentos", impartida por el Mtro. Paulo Magaña Rodríguez, Corredor Público Número 5 del Estado de San Luis Potosí, especialista en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y anticorrupción.

Durante su participación, Magaña Rodríguez destacó la importancia de que los profesionales inmobiliarios cuenten con capacitación constante en materia de prevención de lavado de dinero, subrayando que el cumplimiento de la ley no solo es una obligación legal, sino una herramienta fundamental para generar confianza, transparencia y profesionalismo en el sector.

El ponente cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional; es licenciado en Derecho, maestro en Compliance y Gestión de Riesgos, especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de conferencista y catedrático universitario. Asimismo, ha participado activamente en organismos nacionales e internacionales relacionados con cumplimiento normativo y legal.

El evento concluyó con un mesaje de despedida del presidente: la capacitación y la profesionalización no son opcionales; son nuestra responsabilidad.

En este sector, la confianza se construye con preparación, con buenas prácticas y con certificación. Lo que aprende un profesional lo protege, pero sobre todo protege al cliente.

Que cada quien se lleve hoy el compromiso de seguir formándose: porque el mercado cambia, la regulación cambia, y solo el que se capacita se mantiene vigente, competitivo y confiable.