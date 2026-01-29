logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Fotogalería

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

AMPI San Luis Potosí inaugura su agenda 2026 con desayuno empresarial en el Hyatt Regency

El presidente de AMPI SLP destaca la relevancia de la capacitación constante para la confianza y profesionalismo en el mercado inmobiliario.

Por Redacción PULSO

Enero 29, 2026 07:35 p.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sección San Luis Potosí llevó a cabo su primer Desayuno Empresarial del año, marcando el inicio formal de sus actividades 2026, en el Hotel Hyatt Regency, ante la presencia de asociados, invitados especiales y representantes del sector inmobiliario.

Durante el encuentro, se desarrolló la Primera Sesión Ordinaria de AMPI SLP, en la que se presentaron los integrantes del Consejo Directivo 2026, se dio la bienvenida a nuevos asociados y se fortalecieron los lazos de networking entre los profesionales del sector.

Como parte del programa, Century 21 ofreció una exposición informativa basada en un material ejecutivo, en la que se abordaron temas estratégicos relacionados con el panorama actual del mercado inmobiliario, modelos de negocio y oportunidades de crecimiento, brindando a los asistentes herramientas clave para la toma de decisiones.

Uno de los momentos centrales del desayuno fue la charla "Cumplimiento de la Ley Antilavado e Integración de Documentos", impartida por el Mtro. Paulo Magaña Rodríguez, Corredor Público Número 5 del Estado de San Luis Potosí, especialista en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y anticorrupción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante su participación, Magaña Rodríguez destacó la importancia de que los profesionales inmobiliarios cuenten con capacitación constante en materia de prevención de lavado de dinero, subrayando que el cumplimiento de la ley no solo es una obligación legal, sino una herramienta fundamental para generar confianza, transparencia y profesionalismo en el sector.

El ponente cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional; es licenciado en Derecho, maestro en Compliance y Gestión de Riesgos, especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de conferencista y catedrático universitario. Asimismo, ha participado activamente en organismos nacionales e internacionales relacionados con cumplimiento normativo y legal.

El evento concluyó con un mesaje de despedida del presidente: la capacitación y la profesionalización no son opcionales; son nuestra responsabilidad.

En este sector, la confianza se construye con preparación, con buenas prácticas y con certificación. Lo que aprende un profesional lo protege, pero sobre todo protege al cliente.

Que cada quien se lleve hoy el compromiso de seguir formándose: porque el mercado cambia, la regulación cambia, y solo el que se capacita se mantiene vigente, competitivo y confiable.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Viernes con tráfico cargado en zonas de la capital
Viernes con tráfico cargado en zonas de la capital

Viernes con tráfico cargado en zonas de la capital

SLP

Redacción

Flujo constante, pero aumenta la carga vehicular en el centro y oriente de SLP

Neblina y frío casi a cero en SLP
Neblina y frío casi a cero en SLP

Neblina y frío casi a cero en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil alerta por mínimas de hasta 3 grados con el frente frío 32

"Alianza Morena, PT y PVEM no es invencible"
"Alianza Morena, PT y PVEM no es invencible"

"Alianza Morena, PT y PVEM no es invencible"

SLP

Ana Paula Vázquez

Sobre renuncia de Aranza Puente, Guajardo descartó crisis interna en el PAN

Cd. Satélite carece de agua y luz: Canadevi
Cd. Satélite carece de agua y luz: Canadevi

Cd. Satélite carece de agua y luz: Canadevi

SLP

Martín Rodríguez

Esa es la razón principal por la cual no se ha consolidado el proyecto: Gómez Martínez