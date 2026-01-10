Hasta 200 UMA’s pagará quien inicie tiraderos clandestinos

Habrá multas de hasta 200 UMAs a los ciudadanos que incurran en actos de creación de tiraderos clandestinos, informó la titular de la Dirección de Ecología, Yazmín Luna Barrios.

Hasta ahora, la Dirección de Ecología ha generado tres clausuras de predios, sanciones de hasta 200 UMAs y coordinación interdependencias, que respaldan un entorno más limpio para las familias soledenses.

La funcionaria dijo que la corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, es vital para gozar de espacios limpios, seguros y con buena imagen urbana en favor de todas y todos quienes habitamos el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Mencionó que el Ayuntamiento mantiene medidas firmes contra quienes abandonan residuos sólidos en predios baldíos o privados, generando los llamados “tiraderos clandestinos”.

Detalló que estas acciones preventivas se refuerzan cada día, para pedir el apoyo de la población en evitar la creación de estos sitios que afectan la sana vivencia de las familias. Dijo que, hasta el momento, se ha llevado a cabo la clausura de tres predios utilizados como tiraderos, además de la aplicación de multas que van de 100 a 200 UMAs y el inicio de procedimientos legales.

“Estamos combatiendo prácticas que dañan el medio ambiente y ponen en riesgo la salud de las familias, especialmente en colonias y zonas vulnerables, mediante una vigilancia ambiental reforzada, actuación decidida y un gobierno cercano que coordina esfuerzos para proteger la calidad de vida de la población”.

Luna Barrios informó que el Ayuntamiento mantiene vigilancia permanente a través de recorridos constantes, el monitoreo de la Unidad Ecológica y el apoyo de seguridad pública y autoridades estatales, lo que ha permitido atender reportes ciudadanos y actuar contra quienes incurren en el abandono irregular de residuos, dando seguimiento a la indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de erradicar esta práctica ciudadana.