Sefin no entrega la partida para Ceepac

El Consejo Estatal Electoral a la espera de recursos públicos para pagos pendientes.

Por Ana Paula Vázquez

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
A más de una semana de la fecha prevista, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) continúa sin recibir recursos públicos destinados al pago de su personal, luego de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, no ha liberado la ministración correspondiente a la segunda quincena de enero de 2026.

El retraso implica un monto de 2 millones 908 mil pesos, recursos que forman parte del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal en curso y cuya entrega estaba programada para el 22 de enero, según la calendarización oficial.

Durante una sesión del Consejo General, la Presidencia del organismo electoral dio cuenta de la situación al presentar el informe presupuestal, en el que se establece que durante enero estaban previstas dos entregas quincenales para cubrir el rubro de Servicios Personales. La primera se realizó a mediados del mes, mientras que la segunda permanece pendiente.

El documento señala que el recurso no ha sido dispersado pese a no existir modificaciones al calendario financiero aprobado.

En contraste con este retraso, el Ceepac informó que las prerrogativas de los partidos políticos correspondientes a enero sí fueron entregadas en tiempo y forma, con una dispersión superior a los 14.5 millones de pesos.

