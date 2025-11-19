Anuncia PRI más despidos de personal

El Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí, prepara un nuevo ajuste en su plantilla laboral antes de que concluya el año, reconoció el secretario técnico del partido, Alberto Rojo Zavaleta, quien confirmó que habrá más liquidaciones derivadas de la complicada situación financiera que enfrenta el tricolor. El funcionario aclaró que, aunque la dirigente estatal Sara Rocha, ha señalado que serían al menos cuatro bajas, “todavía no se materializan”, pues antes deberán garantizarse los recursos necesarios para los finiquitos.

Rojo Zavaleta explicó que el partido mantiene actualmente dos tipos de personal: trabajadores contratados por servicios profesionales y empleados integrados a la nómina. Añadió que en los últimos seis meses, no se ha registrado ninguna baja formal, pero admitió que el escenario obliga a una reducción de personal debido a la presión presupuestal y a la necesidad de reorganizar los recursos humanos del instituto político.