Aplazan entrega de obra en Prolongación Moctezuma

Esto, ante ejecución de trabajos de infraestructura hidráulica y estructural

Por Samuel Moreno

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Aplazan entrega de obra en Prolongación Moctezuma

La obra de rehabilitación de la avenida Prolongación Moctezuma aún podría prolongarse por alrededor de dos meses, debido a la ejecución de trabajos de infraestructura hidráulica y estructural, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero.

La funcionaria explicó que, tras una breve pausa durante el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, los trabajos fueron retomados, cuidando que no quedaran zanjas abiertas ni zonas que representaran riesgo para peatones o automovilistas.

Detalló que actualmente las labores se concentran de manera más intensa en el tramo que conecta con la avenida Adolfo López Mateos, donde se llevan a cabo acciones clave para la modernización de la vialidad, entre ellas la colocación de tubería, la instalación del colector pluvial y la preparación de la base estructural para la posterior colocación del concreto hidráulico.

Vargas Tinajero señaló que, conforme al avance registrado, la obra continuará durante las próximas semanas, por lo que solicitó comprensión a la ciudadanía ante las afectaciones viales que puedan presentarse mientras se concluyen los trabajos.

Indicó que el objetivo es entregar una vialidad con mejores condiciones de durabilidad y funcionalidad, una vez concluidas todas las etapas del proyecto.

Sancionarán a escuelas que no respeten horario de invierno
SLP

Samuel Moreno

En el regreso a clases se observó una asistencia regular del alumnado, dijo Ricardo Gallardo

Arranca operativo de seguridad por regreso a clases
SLP

Redacción

Guardia Civil despliega vigilancia en escuelas y refuerza vialidad desde primera hora

Escuelas regresan a clases con operativo vial en la capital
SLP

Redacción

Policía Vial refuerza cruces escolares y zonas con mayor carga vehicular

Gélido regreso a clases en SLP; el Frente 27 golpea las cuatro zonas
SLP

Redacción

Prevén hasta 1 grado en la zona centro y posible aguanieve en sierras del Altiplano