Escuelas regresan a clases con operativo vial en la capital

Policía Vial refuerza cruces escolares y zonas con mayor carga vehicular

Por Redacción

Enero 12, 2026 07:45 a.m.
A
Escuelas regresan a clases con operativo vial en la capital

Con el reinicio de actividades escolares, la Policía Vial de la capital puso en marcha un operativo especial de movilidad y seguridad este lunes 12 de enero, con énfasis en entradas y salidas de planteles y en los puntos con mayor flujo vehicular y peatonal.

La estrategia contempla presencia operativa en los cinco cuadrantes de la ciudad, así como vigilancia permanente en corredores escolares, con el objetivo de ordenar la circulación, prevenir incidentes y facilitar cruces seguros para estudiantes y familias.

De forma complementaria, la Jefatura de Promotores de Seguridad Escolar ayuda en 46 escuelas, mediante la participación de 62 personas adultas mayores, quienes apoyan en orientación vial y control de cruces durante los horarios de mayor afluencia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que el operativo busca reducir riesgos y mejorar la movilidad durante el regreso a clases, priorizando la seguridad de niñas, niños y jóvenes.

