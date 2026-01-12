Arranca operativo de seguridad por regreso a clases

El regreso a clases en San Luis Potosí inició con un operativo de seguridad estatal desplegado desde las primeras horas de este lunes 12 de enero, con presencia en planteles de nivel básico en las cuatro regiones del estado.

Desde las 6:00 de la mañana, agentes de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí se colocaron de manera preventiva en entradas y salidas escolares, así como en zonas aledañas a centros educativos, con el objetivo de brindar seguridad y apoyo a madres y padres de familia, estudiantes, docentes y personal administrativo que retomaron actividades en el turno matutino.

El dispositivo incluye el refuerzo de acciones de vialidad y movilidad por parte de la División Caminos, mientras que elementos a pie tierra apoyan directamente en los accesos a las escuelas para ordenar los traslados y prevenir incidentes.

La estrategia se mantendrá durante el turno vespertino, con vigilancia permanente a lo largo de la jornada escolar.

Hasta el momento, el operativo se desarrolla sin incidentes, de acuerdo con el reporte oficial.