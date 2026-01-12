logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Batalla dorada

Fotogalería

Batalla dorada

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Arranca operativo de seguridad por regreso a clases

Guardia Civil despliega vigilancia en escuelas y refuerza vialidad desde primera hora

Por Redacción

Enero 12, 2026 07:55 a.m.
A
Arranca operativo de seguridad por regreso a clases

El regreso a clases en San Luis Potosí inició con un operativo de seguridad estatal desplegado desde las primeras horas de este lunes 12 de enero, con presencia en planteles de nivel básico en las cuatro regiones del estado.

Desde las 6:00 de la mañana, agentes de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí se colocaron de manera preventiva en entradas y salidas escolares, así como en zonas aledañas a centros educativos, con el objetivo de brindar seguridad y apoyo a madres y padres de familia, estudiantes, docentes y personal administrativo que retomaron actividades en el turno matutino.

El dispositivo incluye el refuerzo de acciones de vialidad y movilidad por parte de la División Caminos, mientras que elementos a pie tierra apoyan directamente en los accesos a las escuelas para ordenar los traslados y prevenir incidentes.

La estrategia se mantendrá durante el turno vespertino, con vigilancia permanente a lo largo de la jornada escolar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento, el operativo se desarrolla sin incidentes, de acuerdo con el reporte oficial.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca operativo de seguridad por regreso a clases
Arranca operativo de seguridad por regreso a clases

Arranca operativo de seguridad por regreso a clases

SLP

Redacción

Guardia Civil despliega vigilancia en escuelas y refuerza vialidad desde primera hora

Escuelas regresan a clases con operativo vial en la capital
Escuelas regresan a clases con operativo vial en la capital

Escuelas regresan a clases con operativo vial en la capital

SLP

Redacción

Policía Vial refuerza cruces escolares y zonas con mayor carga vehicular

Gélido regreso a clases en SLP; el Frente 27 golpea las cuatro zonas
Gélido regreso a clases en SLP; el Frente 27 golpea las cuatro zonas

Gélido regreso a clases en SLP; el Frente 27 golpea las cuatro zonas

SLP

Redacción

Prevén hasta 1 grado en la zona centro y posible aguanieve en sierras del Altiplano

Anuncia Alcalde regeneración de calles en Col. Burócrata
Anuncia Alcalde regeneración de calles en Col. Burócrata

Anuncia Alcalde regeneración de calles en Col. Burócrata

SLP

Redacción

Galindo encabezó la edición 208 de Domingo de Pilas en el Multifamiliar ISSSTE