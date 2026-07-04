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Aplican exámenes de admisión en la UASLP

La jornada transcurrió en orden y sin incidentes, dijo rector

Por Samuel Moreno

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Aplican exámenes de admisión en la UASLP
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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) aplicó este viernes el Examen Único de Conocimientos del proceso de admisión 2026, con la participación de casi 15 mil aspirantes en las distintas sedes habilitadas en la entidad.

      El rector Alejandro Zermeño Guerra informó que la jornada se desarrolló con orden y sin incidentes mayores, destacando que la aplicación del examen se llevó a cabo conforme a lo 

      programado, con tres horas para la evaluación académica y una hora adicional para la prueba psicométrica.

      Precisó que, aunque el registro inicial fue mayor, la asistencia final se ubicó en alrededor de 14 mil 800 jóvenes, cifra que representa la participación efectiva en este proceso de selección para ingresar a la máxima casa de estudios potosina.

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      Zermeño Guerra agregó que el operativo de aplicación contó con la participación de entre 400 y 500 docentes, además de personal de apoyo y servicios médicos en cada sede, sin que hasta el momento se reportaran incidentes relevantes durante 

      la jornada.

      Finalmente, el rector señaló que será el próximo fin de semana cuando la universidad dé a conocer los resultados del examen de admisión, con lo que se definirá el ingreso de alrededor de 7 mil 800 aspirantes a los distintos programas educativos de la institución.

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