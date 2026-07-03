Desconoce Gobierno planes de Pemex en la Huasteca
Torres Sánchez señaló que pedirá información sobre supuestos planes de uso de explosivos en municipios
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Ante la posible solicitud de autorización de Pemex para el uso de explosivos por parte de Sedena en municipios de la Huasteca, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno (SGG), informó que sostendrá comunicación con el edil de San Antonio, a fin de conocer la veracidad de un documento que circula en redes sociales.
Confirmó que hasta el momento, el Gobierno del Estado no tiene conocimiento de tales pretensiones de la empresa paraestatal, por lo cual, será importante conocer a detalle si la federación tiene la intención de intervenir la zona.
Subrayó que ese tipo de solicitudes deben pasar por la administración local, por ende, el estado se mantendrá al tanto a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). "La postura es eso: preservar nuestra flora y fauna de la huasteca potosina", sentenció.
Reiteró que la administración estatal irá de la mano de quienes busquen preservar los recursos naturales, sobre todo, que no existan acciones como el "fracking" o de cualquier tipo en detrimento de los ríos, fauna y flora.
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Remarcó que, tal como lo sostuvo en la comparecencia de cuarto año de gobierno ante el Poder Legislativo, no se permitirá la aplicación de dicha técnica para la obtención de gas.
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