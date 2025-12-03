logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aradillas respalda... al Congreso

Dice la presidente concejal de Pozos que el Legislativo puede evaluar desempeño municipal

Por Leonel Mora

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Aradillas respalda... al Congreso

La actual concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, fijó una postura de respeto a las decisiones del Congreso del Estado y dijo que el Poder Legislativo tiene "la responsabilidad y la facultad de emitir sanciones cuando se detecte un mal actuar en el servicio público".

La diputada con licencia expresó que mantiene "un absoluto respeto" por las decisiones que tome el Congreso del Estado, al ser éste "una institución conformada por representantes legítimamente electos por las y los ciudadanos".

Dicha postura se dio luego de que la concejal Maribel Lemoine Loredo declarara en contra del diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura estatal, a quien acusó de buscar enrarecer el clima político de Villa de Pozos con sus advertencias de que se revisará el desempeño de las y los concejales para tomar decisiones en cuanto a su permanencia o no en el cargo.

Patricia Aradillas agregó que la facultad del Legislativo de emitir sanciones cuando se detecte un mal actuar en el servicio público, aplica "para cualquier autoridad o funcionario público, estatal o municipal, que incurra en conductas inaceptables en el ejercicio de sus funciones" y agregó que "la rendición de cuentas y el comportamiento ético son pilares fundamentales para la vida pública".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

"Tengo miedo de que me maten", dice Lemoine; señala a Aradillas y a Serrano

La concejala de Villa de Pozos denunció amenazas por su postura crítica hacia la administración municipal

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Neblina complica la circulación al norte y oriente de la capital
Neblina complica la circulación al norte y oriente de la capital

Neblina complica la circulación al norte y oriente de la capital

SLP

Redacción

Autoridades piden manejar con luces encendidas, reducir velocidad y salir con tiempo ante el aumento de tráfico

Persisten bajas temperaturas y neblina en SLP por efectos del frente frío 17
Persisten bajas temperaturas y neblina en SLP por efectos del frente frío 17

Persisten bajas temperaturas y neblina en SLP por efectos del frente frío 17

SLP

Redacción

Protección Civil advierte mínimas de hasta 9 grados y pide prevenir riesgos en hogares y grupos vulnerables

Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua
Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua

Concejo poceño aún no ha definido el tema del agua

SLP

Leonel Mora

Amplía el Congreso causales para practicar un aborto
Amplía el Congreso causales para practicar un aborto

Amplía el Congreso causales para practicar un aborto

SLP

Ana Paula Vázquez