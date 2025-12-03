Aradillas respalda... al Congreso

La actual concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, fijó una postura de respeto a las decisiones del Congreso del Estado y dijo que el Poder Legislativo tiene "la responsabilidad y la facultad de emitir sanciones cuando se detecte un mal actuar en el servicio público".

La diputada con licencia expresó que mantiene "un absoluto respeto" por las decisiones que tome el Congreso del Estado, al ser éste "una institución conformada por representantes legítimamente electos por las y los ciudadanos".

Dicha postura se dio luego de que la concejal Maribel Lemoine Loredo declarara en contra del diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura estatal, a quien acusó de buscar enrarecer el clima político de Villa de Pozos con sus advertencias de que se revisará el desempeño de las y los concejales para tomar decisiones en cuanto a su permanencia o no en el cargo.

Patricia Aradillas agregó que la facultad del Legislativo de emitir sanciones cuando se detecte un mal actuar en el servicio público, aplica "para cualquier autoridad o funcionario público, estatal o municipal, que incurra en conductas inaceptables en el ejercicio de sus funciones" y agregó que "la rendición de cuentas y el comportamiento ético son pilares fundamentales para la vida pública".

