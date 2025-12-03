Amplía el Congreso causales para practicar un aborto

logo pulso
Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó con 22 votos a favor y cinco en contra una reforma al artículo 150 del Código Penal, que amplía las causales de despenalización del aborto, incorporando casos de estupro, negación de servicios médicos dentro del plazo legal, situaciones de pobreza extrema y malformaciones del feto. 

Los votos en contra provinieron de integrantes del grupo parlamentario del PAN y de la diputada del PRI Sara Rocha Medina.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández explicó que la redacción anterior solo contemplaba la violación y la inseminación indebida, dejando fuera otros delitos reconocidos en el Código Penal, como el estupro y la implantación de un óvulo sin consentimiento, que también pueden derivar en embarazos no deseados. 

Destacó que la legislación vigente no prevé la exclusión de responsabilidad para mujeres a quienes se les negó o prorrogó el acceso al aborto.

