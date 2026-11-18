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Aprovechando la temporada decembrina y el acondicionamiento de la maquinaria para comenzar a trabajar con motores de nuevas especificaciones, BMW inicia un paro técnico de tres semanas en la planta Villa de Reyes, pero al mismo tiempo hay convocatoria para contratar nuevo personal.

El paro decembrino es normal desde hace diez años. El paro programado para este año, ocurrirá del 14 de diciembre al 4 de enero de 2026

Los trabajadores nuevos serán técnicos en mantenimiento, quienes deberán presentarse a un evento en fecha por definir, antes de que concluya el mes, justo para incorporarse a las labores de revisión y reparación de maquinaria o de mantenimiento correctivo y preventivo.

El paro compromete mandar a asueto a un grupo determinado de trabajadores operativos. La planta mantiene alrededor de 3 mil 700 empleados directos.

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El último paro técnico que la empresa confirmó, fuera del que ocurre en la temporada navideña, data de julio de 2025.

El regreso a las actividades en 2027 quedará marcado por los preparativos para el inicio de la producción de vehículos montados en la plataforma Neue Klasse, indispensable para la construcción de vehículos eléctricos. La planta trabaja en prototipos y la producción formal comenzará en los próximos meses, para el inicio de la venta del vehículo en el continente americano.