Arranca inspección a gasolineras y distribuidoras de gas LP

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que se instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, inicie operativos de inspección en gasolineras y comercializadoras de gas.

"Yo pedí a la SSPC que si tuviéramos un ejercicio de revisión y actualización de normas, porque ese es el tema, hay gasolineras muy antiguas que han funcionado con tecnología muy antigua y gaseras", explicó el edil capitalino.

Afirmó que se buscará el diálogo con los diversos locatarios de estos establecimientos a fin se actualicen su tecnología y acaten los protocolos de Protección Civil, así como tomar en cuenta las medidas de contención pertinentes.

Galindo Ceballos señaló que hasta el momento no se tienen registrados puntos de riesgo por estos establecimientos en la capital potosina, aunque reconoció que cualquier instalación que se encuentre rodeada por una zona habitacional, comercial o escolar, tiene un cierto grado de riesgo.

"Llevan 50 años ahí y no ha pasado nada afortunadamente, y por eso esta invitación este ejercicio que hará Protección Civil Municipal de ir a revisar que sus instalaciones estén bien", concluyó.