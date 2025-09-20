Suman 134 sismos en SL durante 2025: SSN
En lo que va del 2025, se han registrado un total de 134 sismos en diversos municipios del estado de San Luis Potosí, de acuerdo con la información del Sistema Sismológico Nacional (SSN).
La mayoría de estos movimientos telúricos registrados en la entidad potosina mantienen un promedio de magnitud de 3.6 en la escala de Richter, de acuerdo con el catálogo de sismos del SSN de enero hasta el 19 de septiembre del presente año.
En el caso de la profundidad, la mayoría de estos sismos se han reportado en un promedio de 7.2 kilómetros de profundidad. De los 134 movimientos registrados, el de mayor magnitud registrado fue a 65 kilómetros del sureste del municipio de Matehuala el pasado 12 de abril.
Dicho movimiento telúrico fue de una magnitud de 4.2 en la escala y una profundidad de 5 kilómetros. Según el SSN estos sismos se han concentrado principalmente en los espacios aledaños de Matehuala, Cerritos, Ciudad Valles, Rioverde, Cárdenas, Charcas, Santa María del Río, Ciudad Fernández y Tamazunchale.
