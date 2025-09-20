logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Suman 134 sismos en SL durante 2025: SSN

Por Rolando Morales

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Suman 134 sismos en SL durante 2025: SSN

En lo que va del 2025, se han registrado un total de 134 sismos en diversos municipios del estado de San Luis Potosí, de acuerdo con la información del Sistema Sismológico Nacional  (SSN).

La mayoría de estos movimientos telúricos registrados en la entidad potosina mantienen un promedio de magnitud de 3.6 en la escala de Richter, de acuerdo con el catálogo de sismos del SSN de enero hasta el 19 de septiembre del presente año. 

En el caso de la profundidad, la mayoría de estos sismos se han reportado en un promedio de 7.2 kilómetros de profundidad. De los 134 movimientos registrados, el de mayor magnitud registrado fue a 65 kilómetros del sureste del municipio de Matehuala el pasado 12 de abril. 

Dicho movimiento telúrico fue de una magnitud de 4.2 en la escala y una profundidad de 5 kilómetros. Según el SSN estos sismos se han concentrado principalmente en los espacios aledaños de Matehuala, Cerritos, Ciudad Valles, Rioverde, Cárdenas, Charcas, Santa María del Río, Ciudad Fernández y Tamazunchale.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eterna fuga de aguas negras en río Santiago
Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

SLP

Flor Martínez

Representa un riesgo para automovilistas; exigen a las autoridades atender el desperfecto

Simulacro recuerda carencias de Bomberos
Simulacro recuerda carencias de Bomberos

Simulacro recuerda carencias de Bomberos

SLP

Samuel Moreno

Falta de personal y unidades han reducido hasta un 50% su capacidad de respuesta: Adolfo Benavente

Suman 134 sismos en SL durante 2025: SSN
Suman 134 sismos en SL durante 2025: SSN

Suman 134 sismos en SL durante 2025: SSN

SLP

Rolando Morales

Con éxito realizan simulacro en CREE
Con éxito realizan simulacro en CREE

Con éxito realizan simulacro en CREE

SLP

Rubén Pacheco

En punto de las 12:00 horas inició la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1.