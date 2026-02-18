Arzobispo encabeza inicio de cuaresma con imposición de ceniza

En el inicio del miércoles de ceniza, y de manera preventiva a la incursión de otras creencias justo en temporada de cuaresma, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe advirtió que el único Dios verdadero es el que ha manifestado su amor por las personas.

Tanto en la Catedral como en los más de 200 templos de la Diócesis, a temprana hora inició la colocación de la ceniza.

Los sacerdotes encabezaron diversas ceremonias para marcar el inicio de la cuaresma y todo lo que conlleva.

En su mensaje, Cavazos Arizpe invitó a creer y poner la paz y la fuerza en Dios "que ama y ha creado a los seres magníficos".