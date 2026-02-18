logo pulso
Arzobispo encabeza inicio de cuaresma con imposición de ceniza

Durante el miércoles de ceniza, el arzobispo advirtió sobre la importancia de creer en Dios y evitar influencias negativas.

Por Martín Rodríguez

Febrero 18, 2026 11:21 a.m.
En el inicio del miércoles de ceniza, y de manera preventiva a la incursión de otras creencias justo en temporada de cuaresma, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe advirtió que el único Dios verdadero es el que ha manifestado su amor por las personas.

Tanto en la Catedral como en los más de 200 templos de la Diócesis, a temprana hora inició la colocación de la ceniza.

Los sacerdotes encabezaron diversas ceremonias para marcar el inicio de la cuaresma y todo lo que conlleva.

En su mensaje, Cavazos Arizpe invitó a creer y poner la paz y la fuerza en Dios "que ama y ha creado a los seres magníficos". 

Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

El arzobispo de San Luis Potosí destaca la importancia de la caridad y el servicio más allá de la abstinencia tradicional.

