Asegura Sefin que pagará en octubre sus créditos

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A más tardar en octubre próximo, se saldarán los tres créditos quirografarios contratados a finales del año pasado, informó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (Sefin).

Recientemente, se reveló que el estado mantiene adeudos por 3 mil 300 millones de pesos con tres bancos, cuyo plazo para saldar correspondía a un lapso de entre cuatro y cinco meses, según información de la cuenta pública estatal.

En entrevista, García Vidal afirmó que, de forma mensual la dependencia estatal cubre los pagos acordados con las instituciones financieras.

Aunado a ello, destacó que cada trimestre se amortizan los préstamos solicitados a corto plazo, mediante la aportación de fuertes cantidades de recursos económicos.

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"No (existe) un ahorro como tal, pero lo traemos previsto. Nosotros ya sabíamos desde la planeación del presupuesto cuánto vamos a pedir y en qué mes lo vamos a pagar y eso es intocable", concluyó.

En días pasados, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona declaró que, aunque puedan registrarse disminuciones en las participaciones asignadas por la federación al estado, no existirá ningún inconveniente financiero para cubrir los endeudamientos millonarios.