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Aseguran que no habrá "fracking" en la Huasteca

Por Rubén Pacheco

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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      Después que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó las recomendaciones de un grupo de expertos para no realizar labores de fracking en diferentes regiones del país, incluida la Huasteca potosina, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, consideró que la decisión permite generar tranquilidad en los habitantes de dicha zona geográfica de San Luis Potosí.

      Previo a estar presente en una actividad de fiscalización con municipios, refirió que la población de la Zona Huasteca puede confiar que todo se realizará conforme a la disposiciones en materia de hidrocarburos y con base a las recomencionadas de los especialistas.

      Por ende, sentenció que este tipo de técnica para extraer gas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), no está considerada por el Gobierno Federal en San Luis Potosí para la planeación y proyectos de exploración.

      En entrevista, dijo que un sector de los habitantes huastecos mantenían la oposición a esta explotación de combustible, pero tras conocerse el posicionamiento oficial de la presidenta "hoy deben de estar convencidos que se les cumplió".

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      "La verdad que muy agradecidos. Yo creo que fue un tema que se estuvo platicando mucho con la presidenta. En su última visita, incluso lo platicamos: el poder ayudar a la gente de la Huasteca que no se sienta dañada, que no sienta que estamos tratando de hacer algo indebido", concluyó.

      Previo a la decisión de Sheinbaum Pardo, durante varios meses miles de residentes huastecos organizaron manifestaciones, bloqueos y movilizaciones para mostrar su inconformidad con la pretensión de ejecutar fracking en zonas con alto valor ambiental.

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