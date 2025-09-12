Aseguran unidades peligrosas en la ciudad

En promedio, dos vehículos que transportan materiales peligrosos son asegurados diariamente en Soledad de Graciano Sánchez, esto por incumplir las restricciones de horario y zona para circular, informó el director de Seguridad Vial y Movilidad, Edgar Horacio Obregón Coronado.

Explicó que los recorridos se concentran principalmente en la carretera 57, que es la vía de mayor ingreso de este tipo de unidades y las sanciones se aplican por ingresar fuera de horario, circular en zonas restringidas o carecer de permisos, lo que implica en ocasiones el traslado de las unidades a la pensión.

“Tenemos recorridos sobre la carretera 57, donde es más constante el paso de estas unidades. Te estoy hablando de que aseguramos dos vehículos en promedio diarios por no respetar las disposiciones del reglamento vial, en este caso, por ingresar fuera de horario”.

Refirió que toda unidad que transporte material peligroso, tiene una restricción de horario de las 8:00 a las 22:00 horas y pueden ingresar sólo aquellos que cuenten con un permiso emitido por la dependencia municipal en la comandancia central de Pavón, en un horario de las 9:00 a las 12:00 horas, así como de las 16:00 a las 18:00 horas.

Añadió que la restricción es principalmente para las pipas que trasladan más de 3 toneladas de material peligroso, ya sea combustible o gas LP.

En cuanto a las sanciones, señaló que las multas por incumplimiento oscilan entre los 16 mil y 20 mil pesos, cifra que puede elevarse si además carecen de permisos de Protección Civil.