Asesinan a brillante universitario

Un estudiante pasante de servicio social del departamento de cirugía maxilofacial de la Facultad de Estomatología de la UASLP, fue asesinado ayer por la madrugada durante un intento de asalto.

Así lo informó este sábado por la mañana la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que mediante un comunicado de prensa lamentó el fallecimiento del alumno por parte de la delincuencia.

De acuerdo con diferentes fuentes gubernamentales, el homicidio doloso se perpetró en las inmediaciones de la Zona Universitaria Poniente (ZUP), cuando el joven fue interceptado por un número aún no identificado de personas para atracarlo, al parecer con la intención de despojarlo de su carro.

En determinado momento resultó lesionado con arma de fuego. Pese a la lesión sobrevivió y los socorristas lo pudieron trasladar al Hospital Regional de Alta Especialidad “Ignacio Morones Prieto” para ser atendido, sin embargo, por la gravedad de la herida falleció.

Tras confirmarse el deceso, la UASLP exigió a las autoridades correspondientes -Fiscalía General del Estado (FGE)- una investigación pronta y justa, en aras de dar con los responsables de la comisión de este delito.

De la misma forma, urgió al reforzamiento de las labores de vigilancia y seguridad en las áreas cercanas a los complejos universitarios.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, amistades y a la comunidad de esta entidad académica, donde será especialmente recordado por su buen rendimiento y amor a su profesión”, subrayó.

Sobresalió que alrededor de las 16:00 horas la FGE divulgó un comunicado donde señaló que ya indaga el crimen, sin embargo, no informó al menos, si el joven fue ultimado con arma de fuego o punzocortante.

Asimismo, debido a la gravedad del hecho, se presume que la comunidad no solo estudiantil, sino todos quienes integran la UASLP, salgan a las calles a manifestarse para exigir justicia para la familia y el esclarecimiento del asesinato.