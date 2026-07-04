ASF observó 35 mdp a SLP, pero en lo administrativo

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Después que el Gobierno del Estado sostuvo que San Luis Potosí registró cero observaciones en la cuenta pública 2025, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, matizó que la entidad sí reportó consideraciones del ente fiscalizador, pero en materia administrativa, no financiera.

Exteriorizó que la Auditoría identificó aspectos administrativos observables por 35 millones de pesos, cuyo monto se relaciona con la falta de firmas o algún documento, "no en tema de dinero".

Externó que además de San Luis Potosí, otros dos estados del país no se cometieron omisiones en el manejo de recursos del ejercicio fiscal 2025.

Consideró que la evaluación de la ASF, corrobora el buen manejo del financiamiento de la administración estatal destinado a obras públicas y programas asistenciales a favor de la ciudadanía con mayores necesidades.

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En entrevista, confirmó que, si bien la Contraloría General del Estado (CGE) inició procedimientos administrativos sancionadores en contra de funcionarios que no entregaron información, las sanciones no implican inhabilitaciones, sino exhortos y llamados de atención.

"Nosotros tuvimos cero observaciones en temas financieros, lo que tuvimos fueron observaciones administrativas", concluyó el mandatario potosino luego de iniciar una obra al sur de la capital.