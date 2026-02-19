ASF: SLP, es 2° en alza real de deuda

Un análisis sobre el comportamiento de la deuda de los estados elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) establece que San Luis fue el segundo estado con mayor crecimiento real del pasivo. Con un incremento del 26.7%, sólo estuvo detrás de Querétaro, cuya deuda creció 50 por ciento.

Comportamiento de la deuda pública en estados mexicanos

Así lo establece la ASF en el Informe General Ejecutivo de la cuenta pública 2024, dentro del apartado "Deuda pública subnacional", que fue publicado el pasado martes.

El documento señala en su sección de "Comportamiento de la deuda pública de las entidades federativas", que señala de inicio que mientras que en 2024, el total de la deuda pública de los estados mostró una baja de 3.8 por ciento con respecto al año anterior, ocho estados del país registraron alzas.

En ese grupo se ubica San Luis, que ocupa el segundo lugar en el porcentaje de crecimiento, con 26.7 puntos.

Detalles del incremento en San Luis Potosí

Lo anterior debido a que mientras que en 2023, la entidad reconocía un pasivo de cinco mil 294.8 millones de pesos, para el último año fiscalizado por la ASF, el monto ascendió a siete mil 041.9 millones de pesos, un aumento de mil 747.1 millones de pesos.

Sólo Querétaro mostró un incremento porcentual superior, aunque el monto de incremento fue menor que el de San Luis.

La vecina entidad tenía pasivos por mil 551 millones de pesos, que se elevaron a dos mil 455 millones de pesos en 2024, lo que representó un incremento de 904.7 millones de pesos.

Sin embargo, la ASF establece que "Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur, Yucatán, Michoacán, Chihuahua, y Nuevo León; entidades con un mayor crecimiento real de su deuda respecto del año anterior".

Con todo y este crecimiento de sus pasivos, San Luis Potosí no está en el grupo de entidades más endeudadas, que encabeza Nuevo León, con pasivos por 106 mil 811.9 millones de pesos.

La entidad potosina ocupa, en esa lista, el vigésimo lugar.