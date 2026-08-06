Asamblea Nacional inicia diálogo con exdiputados opositores en Caracas

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CARACAS (AP) — Casi una semana después de su postergación, delegaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela y exlegisladores de la oposición instalaron formalmente el jueves las conversaciones sobre una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales tras casi tres décadas de gobiernos socialistas.

Asamblea Nacional y exlegisladores inician diálogo en Caracas

El nuevo ciclo de conversaciones, que cuenta con la mediación de Estados Unidos, está encabezado por miembros de la actual Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y un grupo de exlegisladores opositores que en su momento intentaron destituir al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

El primer encuentro cara a cara se desarrolla casi siete semanas después de una reunión en Caracas entre el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez—, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien regresó entonces brevemente al país luego de casi ocho años en el exilio. Washington fue el principal impulsor de la iniciativa.

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El comienzo del diálogo fue anunciado por el jefe de la Asamblea Nacional mediante su canal de Telegram, donde publicó tres fotos de los delegados colocados a los lados de la bandera tricolor de Venezuela y escribió: "inicia diálogo nacional con exdiputados opositores de la Asamblea Nacional de 2015", sin dar detalles.

Las conversaciones tendrán como sede el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, localizado dentro de una base aérea militar y accesible desde varias zonas urbanas densamente pobladas del este de Caracas.

No hubo declaraciones. Por ahora, los delegados se limitaron a posar ante los fotógrafos. No se permitió el ingreso de cámaras de vídeo ni reporteros.

Estados Unidos destaca importancia del diálogo y temas a tratar

El Departamento de Estado estadounidense celebró en un comunicado publicado el jueves los diálogos en Caracas destacando que "representan una oportunidad única".

"Aplaudimos los esfuerzos para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano", destacó el escrito.

"Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por Venezuela, que desempeña un papel fundamental en el plan de tres fases del Presidente para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición pacífica", añadió.

El sábado Rodríguez y Figuera sostuvieron una conversación telefónica en la que, según un comunicado del actual jefe del Legislativo, se definieron los temas a tratar en el encuentro presencial.

Entre esos temas destacan la atención a las víctimas de los dos poderosos terremotos y el fortalecimiento de la democracia y de los derechos y las garantías políticas.

El encuentro ocurrirá siete meses después de la intervención militar de Washington en Caracas, el 3 de enero, que derivó en la captura de Maduro (2013-2026).

El rol de EEUU

Figuera agradeció en un escrito al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por el "acompañamiento a la transición de Venezuela".

El 4 de agosto Rubió declaró que "hay mucho trabajo por hacer para sentar las bases de unas elecciones... Debe haber verdadera libertad de prensa, debe haber participación multipartidista, debe haber reconciliación nacional y debe elegirse una comisión electoral que cuente los votos con precisión".

Agregó que también se necesita que cada sector de la sociedad tenga un papel "no sólo en la organización de las elecciones, sino en la construcción del gobierno del futuro del país. Así que creo que requerirá cierta persistencia y un poco de paciencia, no años, pero sí algunos meses".

La líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, ha dicho que no participará en el diálogo, pero tampoco será un obstáculo para los acuerdos que logren avances reales.

Analistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), coincidieron en que una transición a la democracia luce todavía lejana y advirtieron que una elección libre será el final de un largo proceso.

La transición a la democracia "no arranca con el inicio de un proceso de diálogo, se inicia con un reconocimiento y una restitución de garantías que han sido violadas", dijo John Magdaleno, consultor político y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.

Según Magdaleno, primero deben restituirse libertades civiles y derechos políticos como la libertad de opinión y expresión, de prensa, de reunión y de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y otras garantías que protegen, aseguran y hacen cumplir los derechos humanos.