Fenapo 2026 no tendrá atracciones con animales
Se mantendrán eventos como la Expo Ganadera y caballos bailadores con protocolos de bienestar
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Para la edición 2026 de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), no se instalarán atracciones donde exista manejo de animales, anunció Fernando Rojo Ocejo, presidente del Patronato del evento ferial.
Decisión del Patronato sobre atracciones con animales
Explicó que lo anterior se decidió después de haber sostenido una reunión este miércoles con integrantes de una asociación protectora de animales, quienes el año pasado reclamaron la existencia de una granja con carruseles con ponis.
El funcionario estatal dijo que la organización es promotora de la protección de los animales, por ello, se tomó la decisión de no mantener este tipo de actividades que incluyen como eje central determinadas especies.
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Confirmación sobre eventos ganaderos y caballos bailadores
En entrevista, aclaró que la Expo Ganadera y un evento de caballos bailadores se desarrollarán sin ningún inconveniente, actividades donde se tomarán todas las medidas necesarias para evitar maltrato animal.
"En relación a lo que preguntas Sí hubo un tema ahí con una granjita y algunas cosas, pero gracias a la disposición de ellos y al diálogo, pues sí hemos solventado esos temas para que no vuelvan a suceder", concluyó.
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