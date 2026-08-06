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Pide IP a partidos abrirse a perfiles profesionales y empresariales

Rechazan en el CEP las cuotas o acuerdos políticos, sin que los candidatos tengan mayores méritos

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 06, 2026 03:30 p.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      La selección de candidaturas para la elección de 2027 no debe responder a cuotas partidistas, intereses de grupo ni acuerdos políticos, sino al mérito, la capacidad y los resultados de quienes aspiren a competir por un cargo público, planteó el Consejo Empresarial Potosino (CEP) al iniciar una serie de encuentros con las dirigencias estatales de los partidos políticos.

      El organismo llamó a los institutos políticos a abrir sus procesos internos a perfiles ciudadanos provenientes de los sectores académico, profesional, social y empresarial, además de privilegiar mecanismos de selección transparentes.

      El posicionamiento quedó plasmado en el manifiesto "San Luis Potosí merece a los mejores", en el que el sector empresarial advierte que la entidad enfrenta problemas como el desabasto de agua, la inseguridad, el rezago en infraestructura, retos que, afirmó, requieren autoridades con experiencia comprobable y capacidad de gestión.

      Durante la presentación del documento también hubo cuestionamientos al desempeño del Poder Legislativo. El presidente del CEP, Héctor D´Argance Villegas, afirmó que la actual Legislatura ha carecido de una oposición efectiva y criticó la aprobación de iniciativas sin un análisis suficiente, mientras que el consejero Alberto Narváez Arochi consideró que los partidos privilegian las propuestas populares sobre las decisiones que realmente necesita el estado para corregir problemas estructurales.

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      El manifiesto fue entregado en un primer momento a la dirigencia local de Somos México, encabezada por Xavier Nava, luego de aclarar que ello no representa un respaldo político, pues se anunció que sostendrá reuniones con el resto de las fuerzas partidistas.

      "La política debe renovarse mediante el talento, la integridad y el mérito. Convocamos a todos los partidos políticos a escuchar la voz de la ciudadanía y a realizar procesos internos transparentes que privilegien la capacidad sobre las cuotas", sostuvieron.

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