Aumentan consultas por gastroenteritis

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Durante la temporada de calor, la gastroenteritis se encuentra entre los padecimientos más frecuentes que se atienden en los consultorios médicos gratuitos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, afectando a personas de todas las edades.

Así lo señaló María de los Ángeles Medina Rodríguez, médica familiar del consultorio ubicado en la colonia La Virgen, explicó que el incremento de las temperaturas favorece la descomposición de los alimentos, por lo que es necesario extremar las medidas de higiene durante su preparación y consumo.

Señaló que el consumo de alimentos en la vía pública también puede representar un riesgo, debido a que no siempre se cuenta con las condiciones adecuadas para su conservación y manejo, lo que puede provocar problemas gastrointestinales.

Por ello, recomendó desinfectar frutas y verduras, lavarse las manos antes de preparar y consumir alimentos, así como procurar que aquellos que requieran cocción estén bien cocidos. En el caso de los productos que se consumen crudos, indicó que deben ser previamente desinfectados.

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Asimismo, aconsejó reducir el consumo de alimentos preparados en la vía pública, así como de productos con exceso de grasa y comida chatarra, especialmente durante los días de altas temperaturas.