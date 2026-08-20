Ruta de la Salud acumula 102 mil servicios en la capital

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La Ruta de la Salud ha proporcionado más de 102 mil servicios médicos a 31 mil personas desde su puesta en marcha en 2022, informó el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos.

De acuerdo con el presidente municipal, el programa lleva a las colonias consultas generales, estudios, medicamentos y servicios de detección. Sin embargo, la información difundida no detalla cuántos servicios corresponden a cada categoría ni el presupuesto ejercido desde el inicio del programa.

Galindo Ceballos también destacó la ampliación de la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas, proyecto al que se destinaron 44 millones de pesos y que, según el Ayuntamiento, permitirá duplicar su capacidad de atención.

La intervención contempla la incorporación de un área de hidroterapia, nuevos consultorios y la ampliación del Centro Municipal de Autismo. El comunicado municipal no precisa cuándo comenzará a operar la totalidad de las nuevas instalaciones ni cuántas personas podrán ser atendidas.

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El alcalde incluyó entre las acciones de su administración al Centro Municipal de Salud Mental, al que calificó como único en su tipo, aunque no presentó cifras sobre pacientes atendidos, servicios proporcionados o recursos destinados a su funcionamiento.

En materia cultural, mencionó el Festival San Luis en Primavera y el Festival Internacional de Letras. Sobre este último, anticipó una nueva edición, pero no informó las fechas, el programa ni el presupuesto previsto.

Galindo Ceballos también se refirió a distinciones entregadas a San Luis Capital por organismos como la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y las Naciones Unidas, sin precisar en este posicionamiento el nombre ni la fecha de cada reconocimiento.

El presidente municipal presentó estas acciones como parte del balance de su administración en las áreas de salud, rehabilitación y cultura.