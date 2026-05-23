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Aumento de precios en productos es multifactorial, dice la Canaco

Por Martín Rodríguez

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Aumento de precios en productos es multifactorial, dice la Canaco
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      Es posible que haya cierto descontrol de precios, si se considera que algunos aumentarán por necesidad los insumos que se relacionan con el regreso a clases, tales como papelería y uniformes, lo que pegará directamente a los estudiantes, admitió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, (Canaco Servy Tur) Mauricio Mahbub Tamez.

      Aclaró que un eventual incremento de precios tiene que ver con factores externos que van generando presión sobre los precios de los productos finales.

      Dijo que el aumento de precios es multifactorial, porque la inflación viene marcando el alza de los precios y por lo tanto hay una afectación directamente y eso de inmediato pegará. 

      Juzgó que podría haber un descontrol de precios, y más porque quienes aumenten lo harán por necesidad, y eso sucederá en este tipo de periodos donde se encuentran disponibles todos los materiales para el regreso a clases.

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      Dijo que si no hay crecimiento con un poder adquisitivo, entonces con esa parte llega a haber una afectación directa y eso pegará de inmediato a los estudiantes.

      Agregó que todos los estudiantes tienen que comprar materiales y en esa compra, con la inflación aumentan los precios y el poder de adquirir los insumos para la escuela, podría verse afectadosl.

      "Los papás buscan que los niños o la juventud lleven esos artículos o material a la clase y el alza se puede repercutir de manera que afecta directamente a los papás o a los responsables del gasto.

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