logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fotos | Cierran paso en desnivel de Himalaya tras "carambola"

El reporte fue cerca de las 16 horas de este viernes

Por Redacción

Mayo 22, 2026 04:36 p.m.
A
Fotos | Cierran paso en desnivel de Himalaya tras carambola
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un choque por alcance que involucró a cuatro vehículos se registró en el desnivel de Cordillera de los Alpes y Cordillera de los Himalaya, con dirección al oriente.

      El reporte fue cerca de las 16:00 horas de este viernes, por lo que al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron a las personas y conductores que resultaron con algunos golpes.

      Elementos de la Guardia Civil capitalina cerraron la vialidad para la seguridad y evitar otro accidente más.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades. 

      LEA TAMBIÉN

      Aparatosa carambola en la rúa 57

      Después de las dos de la tarde de ayer miércoles, se registró un fuerte accidente en la carretera 57 con dirección a Querétaro a la altura del Eje 140. En la zona se vieron involucrados siete vehícul...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Cierran paso en desnivel de Himalaya tras carambola
      Fotos | Cierran paso en desnivel de Himalaya tras carambola

      Fotos | Cierran paso en desnivel de Himalaya tras "carambola"

      SLP

      Redacción

      El reporte fue cerca de las 16 horas de este viernes

      Aprehenden a dos por manipulación digital de identidad
      Aprehenden a dos por manipulación digital de identidad

      Aprehenden a dos por manipulación digital de identidad

      SLP

      Redacción

      La audiencia de formulación de imputación se realizará hoy ante el Juez de Control de la Primera Región

      Choque en Soledad deja dos motociclistas lesionados
      Choque en Soledad deja dos motociclistas lesionados

      Choque en Soledad deja dos motociclistas lesionados

      SLP

      Redacción

      Paramédicos y Guardia Civil municipal atendieron y tomaron conocimiento del accidente

      Hombre queda grave tras accidente en carretera de Tamuín
      Hombre queda grave tras accidente en carretera de Tamuín

      Hombre queda grave tras accidente en carretera de Tamuín

      SLP

      PULSO

      Bomberos Voluntarios y paramédicos del DIF Municipal atendieron al herido