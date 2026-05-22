Llevan feria de seguridad a Soledad
La GCE ofreció orientación preventiva y atención ciudadana a más de 550 participantes
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, realizó acciones de proximidad social durante la 13ª Feria de Seguridad en Soledad de Graciano Sánchez.
De acuerdo con la corporación, la jornada reunió a más de 550 participantes, entre estudiantes, docentes y ciudadanía en general, quienes recibieron información sobre prevención del delito, cultura de paz, autocuidado, salud y atención a la violencia de género.
El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, señaló que este tipo de actividades permite mantener contacto directo con la población y acercar servicios preventivos a distintos sectores.
Durante la feria, personal operativo y especializado brindó orientación mediante dinámicas informativas enfocadas en fortalecer la confianza ciudadana y promover entornos más seguros.
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