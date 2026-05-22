Interapas descarta falla en drenaje de Morales

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nterapas informó que el sistema sanitario de la calle Arsénico, en la colonia Morales, funciona adecuadamente, luego de atender un reporte por una presunta fuga de aguas residuales entre Los Arrayanes y Privada Oro.

De acuerdo con el organismo, tras una inspección se detectó que el problema se origina en una descarga domiciliaria en mal estado, correspondiente al inmueble marcado con el número 84 de la calle Arsénico.

Interapas señaló que el usuario fue notificado desde el pasado 30 de abril sobre el procedimiento que debe realizar para la reposición de la descarga sanitaria, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

Además, personal del organismo realizó el sondeo y limpieza de aproximadamente 80 metros de la línea de drenaje, así como de los pozos de visita de la zona, por lo que la red quedó libre y en funcionamiento.

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El organismo agregó que durante 2025 se efectuó una rehabilitación sanitaria en ese mismo tramo, por lo que descartó fallas en la infraestructura general de drenaje.