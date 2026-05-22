SSPC supervisa mandos municipales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene acciones de coordinación, revisión y supervisión en las comandancias de los 59 municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las policías municipales.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, informó que estas revisiones buscan verificar que los elementos policiales estén debidamente registrados, acreditados y con exámenes de control y confianza vigentes.

De acuerdo con el funcionario, las visitas forman parte de la Estrategia Integral de Seguridad y permiten detectar áreas de oportunidad en las corporaciones municipales, además de brindar acompañamiento conforme a la normatividad estatal y federal.

Juárez Hernández señaló que la participación de los ayuntamientos es clave para consolidar policías más ordenadas, profesionales y cercanas a la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La SSPC también mantiene abierta la colaboración con los municipios mediante procesos de profesionalización, acreditación y capacitación a través de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.