México cumple ante Ghana

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Javier Aguirre enfrentó a Ghana con una Selección Mexicana que todavía se aleja mucho del equipo que estará el próximo 11 de junio en la inauguración de la Copa del Mundo, pero había que corresponder el apoyo de la afición.

Con lo justo y sin mayor esfuerzo, el Tricolor venció 2-0 en el estadio Cuauhtémoc al equipo africano para hilar su sexto partido sin derrota en este 2026 y reencontrarse con la victoria.

Después de dos empates, ante Portugal y Bélgica, en la Fecha FIFA de marzo, el combinado nacional volvió a ganar en el antepenúltimo de sus ensayos antes de presentarse en el Mundial 2026. Ya sólo restan Australia y Serbia para continuar con las pruebas.

Por primera vez, el "Vasco" alternó la portería entre Raúl Rangel y Carlos Acevedo; el duelo marcó los regresos de Edson Álvarez y Luis Chávez, además del apoyo de los sparrings que ayudan en los trabajos al cuadro nacional.

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Brian Gutiérrez abrió el marcador apenas al minuto 2, cuando todavía la afición ingresaba al Cuauhtémoc. Las tribunas aún lucían con huecos, pero el futbolista de Chivas tenía urgencia de demostrar su gran momento.

Alexis Vega convirtió un gran gol de cabeza, pero fue invalidado por un fuera de juego previo. La Selección Mexicana jugaba por nota y la alegría de los 41 mil 235 espectadores lo confirmaba.

Al minuto 54, Guillermo Martínez, recién ingresado, hizo el segundo y definitivo gol que le dio el triunfo a los de Javier Aguirre. El "Memote", en su excasa, se reencontró con el gol para demostrar a sus detractores que tiene futbol que aportar.

La Selección Mexicana volvió a ganar y a gustar a su afición, pero solamente fue un ensayo más. Restan dos pruebas antes de la gran fiesta, pero México y Javier Aguirre dormirán tranquilos.