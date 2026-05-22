logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Fotogalería

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Video | Roban salón de belleza en Nereo Rodríguez Barragán

Entre lo sustraído se encuentran planchas, tenazas, una secadora y tratamientos capilares

Por Emmanuel Martínez

Mayo 22, 2026 05:16 p.m.
A
Video | Roban salón de belleza en Nereo Rodríguez Barragán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un salón de belleza ubicado en la colonia Nereo Rodríguez Barragán fue víctima de un robo durante la madrugada de este viernes, luego de que una persona ingresara al establecimiento y sustrajera diversas herramientas y productos de trabajo.

      De acuerdo con la información difundida por familiares de la afectada, los hechos habrían ocurrido entre las 4:30 y 5:30 de la mañana.

      Entre los objetos robados se encuentran una secadora rosa marca Shark, dos planchas Therapy, tenazas Babyliss y diversos tratamientos capilares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los artículos sustraídos forman parte del equipo utilizado diariamente en el salón, por lo que el robo representa una afectación directa para las actividades del negocio.

      Hasta el momento no se ha informado si existe una denuncia formal ante las autoridades.

      LEA TAMBIÉN

      Roban cable del mercado República

      Comerciantes de productos perecederos enfrentan pérdidas por apagones

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Taxista provoca choque con motociclista en Soledad
      Taxista provoca choque con motociclista en Soledad

      Taxista provoca choque con motociclista en Soledad

      SLP

      Redacción

      Paramédicos de Protección Civil de atendieron y trasladaron al hombre a una clínica para su valoración médica

      Cae exalcalde de Tampamolón y su esposa con un arsenal
      Cae exalcalde de Tampamolón y su esposa con un arsenal

      Cae exalcalde de Tampamolón y su esposa con un arsenal

      SLP

      Huasteca Hoy

      La Guardia Civil Estatal interceptó su camioneta en la carretera a San José de la Cruz

      Aprehenden a pareja de secuestradores
      Aprehenden a pareja de secuestradores

      Aprehenden a pareja de secuestradores

      SLP

      Redacción

      38 detenidos por la GCE en las últimas horas
      38 detenidos por la GCE en las últimas horas

      38 detenidos por la GCE en las últimas horas

      SLP

      Redacción