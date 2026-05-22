Caen cinco con inhibidores y droga

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Cinco personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de dispositivos inhibidores de señal, en hechos distintos registrados en Villa de Arriaga y Ahualulco.

En una primera acción, sobre la carretera federal a Guadalajara, en Villa de Arriaga, agentes estatales detuvieron a Jesús "N", de 31 años; José Ángel "N", de 31 años; y Carlos Erick "N", de 27 años, originarios de Querétaro.

Los detenidos viajaban en una camioneta, en la que presuntamente fueron localizados dos inhibidores de señal en color negro. Tanto los dispositivos como la unidad fueron asegurados.

En otro operativo, sobre el Libramiento Ahualulco-Moctezuma, fueron detenidos Alejandro "N", de 19 años, y Mauricio "N", de 21 años, quienes viajaban en un vehículo gris.

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De acuerdo con la autoridad estatal, a ambos se les aseguraron diversas dosis de "cristal", presuntamente destinadas para su distribución.

Los detenidos, así como los objetos y sustancias aseguradas, quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.