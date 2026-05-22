Perforan dos pozos por falta de agua en Valles

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La Comisión Estatal del Agua informó que avanzan los trabajos de perforación de los pozos profundos Montecillos y Miravalles, en Ciudad Valles, con los que se busca incrementar el suministro de agua potable en la cabecera municipal.

El director general de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, señaló que ambos pozos se encuentran en etapa final de perforación y ya superan los 320 metros de profundidad.

De acuerdo con el organismo, también iniciaron los procesos técnicos de limpieza y aforo, que permitirán definir los caudales disponibles y la capacidad del equipo de bombeo necesario para su operación.

La dependencia indicó que estas obras buscan reforzar el abasto de agua potable, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando se reducen los niveles del río y aumenta la demanda del servicio.

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Una vez concluidos los trabajos, los pozos serán incorporados al organismo operador de Ciudad Valles para fortalecer el suministro a miles de hogares.