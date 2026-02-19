Autoridad rehúye solucionar la crisis hídrica: académico

Jonathan Abraham Quintero García, presidente del Consejo Hídrico Estatal e investigador de El Colegio de San Luis, criticó que ante la complejidad de las crisis hídricas, diversas administraciones optan por acciones fragmentarias o incluso por la inacción, con el objetivo de "pasar la bolita" a los siguientes gobiernos y evitar la responsabilidad estructural.

Consejo Hídrico Estatal denuncia inacción y desigualdad en crisis del agua

En el marco del ciclo de pláticas realizado por la Asociación Geohidrológica Mexicana A.C, señaló que, en lugar de atender el problema de fondo, los gobiernos suelen lucrar política y partidistamente con la crisis, independientemente del partido en el poder, a través de medidas como regalar cisternas o accesorios ahorradores, frecuentemente marcados con colores o propaganda institucional.

Quintero García cuestionó las campañas oficiales de "cuida el agua", al considerar que trasladan la responsabilidad a la ciudadanía, como si la población fuera el principal causante del desperdicio, cuando en realidad existen comunidades que llevan años e incluso décadas padeciendo falta de suministro por tandeos.

Contradicciones en campañas y acceso al agua en San Luis Potosí

El investigador ejemplificó la contradicción con la influencia de grandes empresas, al señalar que mientras la población recibe llamados constantes al ahorro, el sector industrial con alto consumo continúa con acceso garantizado.

Asimismo, indicó que este fenómeno no es exclusivo de San Luis Potosí, ya que se repite en múltiples casos documentados en Latinoamérica y México, donde persiste un patrón: un sector acaparador del recurso que mantiene privilegios aún en escenarios de escasez.

Afirmó que "cuando disminuye la disponibilidad de agua, el primer recorte suele aplicarse al uso doméstico y urbano", pese a que la legislación establece que debe ser prioritario, mientras que los sectores de alta extracción continúan operando con normalidad, profundizando la desigualdad territorial y social.