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Autoriza Martínez Acosta portación de propaganda política en autotransportes

Por Rubén Pacheco

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Autoriza Martínez Acosta portación de propaganda política en autotransportes
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      Previo al inicio del proceso electoral 2026-2027, las unidades del transporte urbano colectivo y taxis, pueden portar logotipos de partidos políticos, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      Expuso que la Ley de Transporte del Estado, no especifica la prohibición de propaganda partidista, en los vehículos del sistema de transporte público concesionado en sus diferentes modalidades. 

      Refirió la funcionaria que cuando los propietarios de las unidades desean colocar pegatinas u otro tipo de película publicitaria o propagandística, deberán de tramitar una autorización ante la dependencia estatal.

      "La Ley de Transporte nos remite a la Ley Electoral en este sentido, y la Ley Electoral lo que establece, es que está prohibida la colocación de propaganda política en el transporte público durante el proceso electoral", complementó Martínez Acosta. 

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      Por ende, asumió que, si la legislación solo prohíbe la colocación en el período electoral, se sobreentiende que los chóferes pueden promocionar material de carácter partidista antes del inicio del margen legal. 

      "Nosotros estamos, pues a todas las quejas, a todos los comentarios y con mucho gusto nosotros cuando tengamos cualquier situación o queja que estemos recibiendo, por supuesto que estaremos citando a los concesionarios", remató.

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