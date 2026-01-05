logo pulso
Autorizan venta de pirotecnia en zona irregular

Ciudadanos Observando revela caso en Pozos

Por Ana Paula Vázquez

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Autorizan venta de pirotecnia en zona irregular

La organización civil Ciudadanos Observando dio a conocer que un ciudadano denunció la existencia de un permiso municipal para la venta de pirotecnia en una zona que no corresponde a la autoridad que lo expidió. Se trata del folio QC0000021135, otorgado por la Dirección de Comercio del municipio de San Luis Potosí para un punto de venta ubicado en la calle 71 esquina con Las Higueras, en el fraccionamiento Ciudad 2000, en Villa de Pozos.

De acuerdo con la información difundida, la autorización de venta de pirotecnia se mantiene como una práctica recurrente. Año con año, pese a los riesgos asociados y a antecedentes trágicos registrados en la entidad, autoridades estatales y municipales han permitido esta actividad mediante la emisión de permisos, situación que volvió a repetirse durante el cierre del 2025 en varios municipios.

En este caso, Ciudadanos Observando señaló que el permiso fue expedido por una autoridad municipal fuera de su ámbito territorial. El documento existe y el punto de venta estuvo activo, sin que se haya informado bajo qué criterios se otorgó una autorización para operar en un municipio distinto al que la emitió.

El caso también involucra a las autoridades de Pozos. Su Dirección de Comercio, encabezada por Rocío Alvarado, informó que hubo coordinación con Protección Civil para detectar y evitar la venta de pirotecnia dentro de su demarcación.

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas

Advierten mínimas de hasta 4 grados en la zona centro y llaman a tomar precauciones en casa y con la salud

Llama Iglesia a orar por los venezolanos

Para que reinen la sensatez y la paz en ese proceso

Mantiene GCE activos operativos de seguridad

Autorizan venta de pirotecnia en zona irregular

Ciudadanos Observando revela caso en Pozos