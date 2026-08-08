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Avanza 48% la rehabilitación de potabilizadora Los Filtros

Trabajos son parte de un proyecto de modernización, dice Interapas

Por Rolando Morales

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Avanza 48% la rehabilitación de potabilizadora Los Filtros
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      La rehabilitación integral de la planta potabilizadora Los Filtros registra un avance del 48 por ciento, de acuerdo con información de Interapas. Los trabajos forman parte de un proyecto de modernización de una de las principales instalaciones encargadas del suministro de agua potable para la zona metropolitana de San Luis Potosí.

          La planta recibe agua de la presa San José y su renovación busca recuperar capacidades operativas que permitan mejorar el proceso de tratamiento antes de que el recurso llegue a los hogares. Además, se pretende incrementar la eficiencia de las operaciones y reducir afectaciones derivadas del desgaste de la infraestructura.

          Entre las acciones ya concluidas se encuentran labores de mantenimiento y restauración en los módulos donde se realiza la potabilización del agua. Tras esa etapa, el organismo inició trabajos de limpieza y mantenimiento general en distintas áreas de la instalación.

         De acuerdo con el avance programado, la siguiente fase contempla el equipamiento de los tanques de floculación y sedimentación. En estos espacios se lleva a cabo la separación de partículas e impurezas presentes en el agua mediante procesos que permiten agrupar los residuos y depositarlos en el fondo de los tanques.

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         Una vez completada esa etapa, el agua continúa hacia los procesos de filtración y desinfección antes de ser distribuida a la red de abastecimiento. Estas labores forman parte de la estrategia de modernización de la infraestructura hidráulica que opera Interapas en la zona metropolitana.

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