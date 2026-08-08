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Avanza bacheo profundo en el Eje 130 de la Z. Ind.

Por Rolando Morales

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Avanza bacheo profundo en el Eje 130 de la Z. Ind.
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosi informó que durante la semana se llevaron a cabo  trabajos de bacheo profundo sobre el Eje 130, en el tramo que conecta avenida Industrias con avenida Comisión Federal, una de las vialidades con mayor carga vehicular dentro de la Zona Industrial.

          De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la intervención busca atender daños estructurales en el pavimento provocados por el constante tránsito de transporte de carga, camiones de personal y vehículos particulares. Las labores se realizan por etapas para evitar cierres totales y permitir la circulación mientras avanzan los trabajos.

          Las obras contemplan el retiro del material deteriorado, la compactación del terreno, la colocación de una nueva base hidráulica cementada y, posteriormente, una nueva carpeta asfáltica. Según la dependencia municipal, este procedimiento ofrece una reparación más duradera que el bacheo convencional y permite soportar mejor las condiciones de una de las principales rutas logísticas de la ciudad.

          La rehabilitación ocurre en un contexto de preocupación por el estado de las vialidades de la Zona Industrial ante la actual temporada de lluvias. Mario González Martínez, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), advirtió recientemente que varios ejes presentan un nivel de deterioro que ya no puede resolverse únicamente mediante bacheo.

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         El dirigente empresarial señaló que actualmente se desarrollan trabajos emergentes en seis ejes de la Zona Industrial, tres de ellos en coordinación con el Gobierno del Estado y otros tres con el Ayuntamiento capitalino. No obstante, precisó que estas acciones buscan contener el deterioro durante las lluvias, mientras se gestionan proyectos de rehabilitación más amplios para los puntos más afectados.

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