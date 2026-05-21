logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Avanza la rehabilitación de inmuebles en el Centro

Por Rolando Morales

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Avanza la rehabilitación de inmuebles en el Centro

La Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí identificó 43 fincas con daños, riesgos o falta de mantenimiento en el primer cuadro de la ciudad, informó el encargado de despacho de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta.

El funcionario detalló que en 35 inmuebles ya se inició un procedimiento administrativo para requerir a los propietarios la atención de las fincas, mientras que 16 ya comenzaron trabajos de reparación o mitigación de riesgos y seis concluyeron las intervenciones.

Polanco Acosta destacó que ha existido buena respuesta de los propietarios, quienes han colaborado con las acciones emprendidas por el Ayuntamiento para prevenir riesgos en el Centro Histórico. Precisó que las afectaciones detectadas corresponden principalmente a daños visibles o falta de mantenimiento, como desprendimientos de aplanado y deterioro en fachadas, y aclaró que hasta el momento no se han identificado riesgos estructurales, ya que para ello sería necesario un dictamen especializado.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Ocurrencia, buscar que Morena pierda registro: García Castillo
    Ocurrencia, buscar que Morena pierda registro: García Castillo

    "Ocurrencia", buscar que Morena pierda registro: García Castillo

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Es una reacción derivada de la debilidad política de la oposición, señaló el diputado

    Envejecen cerca de 500 quejas en la CEDH
    Envejecen cerca de 500 quejas en la CEDH

    "Envejecen" cerca de 500 quejas en la CEDH

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Argüelles Moreno defendió que el trabajo del organismo se centra en prevención, conciliación y resolución de conflictos

    Restablecen suministro de agua en Subdelegación del IMSS
    Restablecen suministro de agua en Subdelegación del IMSS

    Restablecen suministro de agua en Subdelegación del IMSS

    SLP

    Redacción

    Se registró una falla en el sistema de bombeo hidráulico del inmueble

    Falla en pozo deja sin agua a Hogares Ferrocarrileros y otras colonias
    Falla en pozo deja sin agua a Hogares Ferrocarrileros y otras colonias

    Falla en pozo deja sin agua a Hogares Ferrocarrileros y otras colonias

    SLP

    Flor Martínez

    Interapas prevé reinstalar bomba del pozo Hogares Ferrocarrileros II esta semana para restablecer servicio.