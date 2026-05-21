Avanza la rehabilitación de inmuebles en el Centro

La Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí identificó 43 fincas con daños, riesgos o falta de mantenimiento en el primer cuadro de la ciudad, informó el encargado de despacho de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta.

El funcionario detalló que en 35 inmuebles ya se inició un procedimiento administrativo para requerir a los propietarios la atención de las fincas, mientras que 16 ya comenzaron trabajos de reparación o mitigación de riesgos y seis concluyeron las intervenciones.

Polanco Acosta destacó que ha existido buena respuesta de los propietarios, quienes han colaborado con las acciones emprendidas por el Ayuntamiento para prevenir riesgos en el Centro Histórico. Precisó que las afectaciones detectadas corresponden principalmente a daños visibles o falta de mantenimiento, como desprendimientos de aplanado y deterioro en fachadas, y aclaró que hasta el momento no se han identificado riesgos estructurales, ya que para ello sería necesario un dictamen especializado.