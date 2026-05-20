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"Envejecen" cerca de 500 quejas en la CEDH

Argüelles Moreno defendió que el trabajo del organismo se centra en prevención, conciliación y resolución de conflictos

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 20, 2026 03:13 p.m.
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Giovanna Argüelles Moreno / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Giovanna Argüelles Moreno / Foto: Citlally Montaño-Pulso

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí ha emitido cuatro recomendaciones en lo que va del año, mientras mantiene cerca de 500 quejas en trámite, sin que hasta ahora haya detallado cuántos de esos expedientes han concluido ni los criterios específicos que determinan cuáles casos derivan en una recomendación.

En entrevista, la presidenta del organismo, Giovanna Argüelles Moreno, confirmó que una de las recomendaciones fue dirigida al municipio de Tamazunchale por temas relacionados con el sector educativo, aunque evitó precisar el contenido de los otros tres casos y señaló que serán dados a conocer posteriormente.

La CEDH explicó que no existe una relación directa entre el número de quejas y las recomendaciones emitidas, al señalar que el total reportado incluye no solo expedientes de investigación, sino también atenciones, y gestiones, además de asuntos que pueden resolverse durante el proceso o corresponder a años anteriores.

Argüelles Moreno defendió que el trabajo del organismo se centra en la prevención, la conciliación y la resolución de conflictos durante la tramitación de los expedientes, por lo que no todos los casos llegan a una recomendación formal.

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En ese mismo contexto, la CEDH indicó que la promoción de acciones de inconstitucionalidad es una facultad y no una obligación del organismo, y que su relación con el Congreso del Estado se basa en la emisión de opiniones técnicas sobre reformas legislativas; sin embargo, no precisó cuántas intervenciones ha realizado ni cuántas recomendaciones o acciones se encuentran en proceso de seguimiento o publicación.

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