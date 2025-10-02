Avanza proyecto de obras para El Saucito

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que el proyecto del paso a desnivel en El Saucito avanza en su etapa técnica y de diálogo ciudadano, y se prevé que pueda iniciar su proceso de licitación en los primeros meses de 2026.

El funcionario destacó que el diseño aún no está concluido, ya que se mantienen mesas de trabajo con vecinos para atender peticiones en materia de movilidad peatonal, ciclovía y espacios de estacionamiento. “En este entendimiento que tenemos con la ciudadanía, está funcionando el proceso”, señaló.

Sobre el calendario, explicó que aunque no existe una fecha definitiva, se estima que las licitaciones podrían arrancar entre febrero y marzo del próximo año, una vez que el proyecto ejecutivo quede cerrado y se resuelvan los trámites legales correspondientes, como adjudicación y contratación.

Chávez Garza puntualizó que el gobierno municipal contempla las festividades religiosas de la zona, por lo que los trabajos se programarán con respeto a las tradiciones de la comunidad de El Saucito.

En cuanto a la inversión, evitó dar una cifra preliminar, pero recalcó que más allá del aspecto económico, el proyecto tiene un valor estratégico para la movilidad de la capital y una relevancia social y cultural para los habitantes de la zona.

“Más allá de la inversión, lo importante es la atención a las necesidades de San Luis Potosí y a toda la ciudadanía de El Saucito, considerando también el valor religioso que tiene este sector de la ciudad”, concluyó el titular de Obras Públicas.