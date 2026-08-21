Ayto. denunciará hackeo en la FGE
Se evalúan daños; en meses pasados por ciberataques fueron repelidos: EG
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El presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, ordenó a la Sindicatura Municipal, que presente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el hackeo y filtración de información personal de servidores públicos.
El alcalde explicó que actualmente se realiza una evaluación para determinar el origen del ataque y establecer si la información fue extraída de servidores municipales o de sistemas externos a la administración municipal, en los que también pudieran encontrarse alojados estos datos.
En estas labores participan la Policía Cibernética de la SSPC Capitalina y la Dirección de Innovación Tecnológica, que evalúan el daño ocasionado y trabajan en las medidas necesarias para contener la afectación.
De manera paralela, el Ayuntamiento refuerza las medidas de seguridad para prevenir nuevos ataques y proteger la información bajo su responsabilidad.
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Galindo Ceballos señaló que en meses pasados se registraron diversos ciberataques que fueron repelidos, y reiteró que el Gobierno de la capital dará seguimiento a la investigación.
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